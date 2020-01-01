Ларионов о «Матч ТВ»: «Полный непрофессионализм. Ребята потрясающе играют за золото, а в это время показывают матч 10-летней давности»

Тренер молодежной сборной Игорь Ларионов высказался о том, что канал «Матч ТВ» показал финал МЧМ 2011 года вместо игры Канада – Россия (4:3). «Такие вещи не должны происходить.