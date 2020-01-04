Леонид Слуцкий — о работе в «Рубине»: «Мне предстоит первый опыт борьбы за выживание»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о формировании тренерского штаба в казанском клубе и ближайших целях, которые стоят перед командой.