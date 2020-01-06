Призёр ЧМ-2013 Полторанин и два эстонских лыжника дисквалифицированы на 4 года

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 казахстанский лыжник Алексей Полторанин, эстонские лыжники Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв, а также представитель вспомогательного персонала эстонец Мати Алавер дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).