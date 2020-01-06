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В составе «Монреаля» дебютировал Илья Ковальчук.Слуцкий ответил игроку «Витесса», заявившему, что он лишился из-за тренера целого года футболаГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на критику нападающего «Витесса» Роя Беренса.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболрекламаЭкс-директор сборной Норвегии по лыжам: «Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду и он завершит карьеру»Бывший спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус сообщил, что не расстроится, если россиянина Сергея Устюгова не допустят до Олимпиады.НХЛ. 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