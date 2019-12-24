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ВидеотрансляцияОнлайн-видеотрансляция матча за Суперкубок Италии «Ювентуc» — «Лацио», который состоится сегодня, 22 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, начнется в 19:45 по московскому времени.рекламаУ Хабиба Нурмагомедова родился сын. Это его третий ребенокРоссийский боец MMA чемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. У дагестанского спортсмена родился сын. У Нурмагомедова уже есть дочь Фатима и сын Магомед.Вяльбе назвала неудовлетворительным выступление российских лыжников на этапе КМ в СловенииГлава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги этапа Кубка мира в Планице (Словения).Алину Загитову подняли на воздух, теперь она катается в пареОлимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не скучает после заявления о приостановке карьеры, которое она сделала в середине декабря.