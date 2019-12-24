У Хабиба Нурмагомедова родился сын. Это его третий ребенок

Российский боец MMA чемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. У дагестанского спортсмена родился сын. У Нурмагомедова уже есть дочь Фатима и сын Магомед.