Биатлон. Фуркад одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — 10-й

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лишь один представитель России попал в топ-10.