Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона

Сергей Харитонов: «Александр Емельяненко мог бы стать чемпионом UFC и PRIDE»

Известный российский тяжеловес Сергей Харитонов дал неожиданно лестную характеристику Александру Емельяненко, заявив о том, что его бывший соперник не обделен талантом, и в свое время мог завоевать титулы в самых престижных организациях.