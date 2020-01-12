Йордан Осорио: «Хотел бы остаться в „Зените“, но контракт пока не обсуждали»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио, взятый в аренду у «Порту» до конца сезона, рассказал о желании остаться в команде. «Отпуск провел хорошо, был с семьей в Венесуэле.