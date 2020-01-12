НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемНа Мальте футболист арестован после нападения на судью во время матча«Адмирал» обыграл «Ак Барс», Пилипенко и Альмквист сделали по дублюНазваны гонорары Загитовой и Медведевой за новогодние шоуВ МОК прокомментировали возможное решение CAS по РУСАДАЗлатан Ибрагимович: «У меня все еще острый ум, и тело должно следовать за ним»На Мальте футболист арестован после нападения на судью во время матчаМатч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между командами "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за нападения одного из игроков на судью.рекламаРоссиянин Ковальчук помог «Монреалю» победить «Оттаву» в матче НХЛРоссийский хоккеист Илья Ковальчук помог ХК «Монреаль Канадиенс» одержать победу над клубом «Оттава Сенаторз».Мотогонщик погиб на седьмом этапе ралли «Дакар»Днем в воскресенье, 12 января, стало известно о гибели мотогонщика в ходе седьмого этапа ралли-марафона "Дакар". Согласно последней информации, речь идет о гражданине Португалии Паулу Гонсалвеше.«Барселона» предложила Хави контракт на 2,5 годаИспанский футбольный клуб «Барселона» намерен назначить главным тренером Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд». Об этом сообщает As.Йордан Осорио: «Хотел бы остаться в „Зените“, но контракт пока не обсуждали»Защитник «Зенита» Йордан Осорио, взятый в аренду у «Порту» до конца сезона, рассказал о желании остаться в команде. «Отпуск провел хорошо, был с семьей в Венесуэле.Дмитрий Тарасов: «„Рубин“ хочет проверить меня после травмы, о подписании контракта речи пока нет»Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о первых днях в «Рубине»: сегодня футболист приехал с командой на медосмотр. Дмитрий Тарасов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online – Я долго ждал это.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —КосовоНачало в 09:45Чемпионат АнглииБорнмут— : —УотфордНачало в 09:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииУдинезе— : —СассуолоНачало в 06:30Чемпионат ИталииТорино— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииСампдория— : —БрешиаНачало в 09:00Еще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен— : —НантНачало в 09:00Чемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболреклама«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видеоГлавный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала. Напомним, в сеть попало видео, на котором тренер показывает свой половой орган.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир «Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти. Главным героем встречи стал вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин.реклама