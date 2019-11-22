НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Фламенго» одержал победу в финале Кубка ЛибертадоресWADA рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия РУСАДАОвечкин сокрушил шведа могучим хитом, но не забил. А «Вашингтон» не спасло даже настоящее чудо«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (2:1) и вышел на 3-е место. До «Ливерпуля» – 9 очковБокс в Дубае: Кэттеролл побил Шварцкопфа, Сингх, Васим и Уорд тоже победили«Фламенго» одержал победу в финале Кубка ЛибертадоресИгроки бразильского футбольного клуба «Фламенго» одержали победу над соперниками из аргентинского «Ривер Плейт» в финальном матче Кубка Либертадорес.рекламаГлава ВФЛА подал в отставку после допингового скандалаПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что передал президиуму заявление о своем уходе в отставку.Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-приСборная России по фигурному катанию получила наибольшее представительство в финале Гран-при. 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Об этом сообщает паблик "Настоящий Воронеж".Рублев обыграл Поспишила в первом матче полуфинала Кубка ДэвисаРоссийский теннисист Андрей Рублев обыграл канадца Вашека Поспишила в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииОренбург1 : 2АхматЗавершёнЧемпионат РоссииРубин1 : 2ЗенитЗавершёнЧемпионат РоссииДинамо2 : 1РостовЗавершёнЧемпионат АнглииВест Хэм2 : 3ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 2ЛестерЗавершёнЕще 6Чемпионат ИспанииЛеганес1 : 2БарселонаЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис2 : 1ВаленсияЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 4БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболреклама«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» благодаря голу ДзюбыВ 17-м туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:1. В составе гостей по голу в каждом из таймов забили Азмун и Дзюба. Гол в составе казанского клуба записал на свой счет Марков.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:43:58Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир