«Зенит» на выезде обыграл «Рубин» благодаря голу Дзюбы

В 17-м туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Рубин» со счетом 2:1. В составе гостей по голу в каждом из таймов забили Азмун и Дзюба. Гол в составе казанского клуба записал на свой счет Марков.