НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемПавел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»Загитова резко одёрнула фанатов, трогавших её на автограф-сессии. ВидеоШведский биатлонист обвинил Большунова в сломанной палкеВыйдет ли Россия в плей-офф? С кем наши сыграют в четвертьфинале? Все расклады молодежного ЧМУоралл: "Сколько потратит Абрамович?"Павел Мамаев рассказал о своей цели в ФК «Ростов»31-летний полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как складываются первые месяцы тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина.рекламаСборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на МЧМСборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.Видео глубокого нокаута от Емельяненко в поединке с Куинтоном Джексоном в ЯпонииУ 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.Вице-президент ФХР: «Не снявший шлем под гимн РФ канадец расстроился»Вице-президент Федерации хоккея России Игорь Тузик прокомментировал инцидент, который произошел после матча молодежных сборных РФ и Канады.Названы составы команд на Матч звезд НХЛНациональная хоккейная лига объявила составы команд на Матч всех звезд. В списке значится лишь один представитель России — Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» впервые примет участие в Матче звезд НХЛ.Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству ВФЛАПрыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаЖаркий лёд. Рекорды, интриги, сломанные конькиВ Красноярске впервые прошёл чемпионат России по фигурному катанию. Четыре дня за этим спортивным событием следили не только в России, но и в мире.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Глава WADA Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных итогов своей работыГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди по случаю ухода со своей должности обратился с заявлением об итогах своей работы, где, в частности, высказался о санкциях против России.реклама