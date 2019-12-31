Глава WADA Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных итогов своей работы

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди по случаю ухода со своей должности обратился с заявлением об итогах своей работы, где, в частности, высказался о санкциях против России.