НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами ЕвропыСупер Good! Двойная победа лыжников в эстафете«Пробил коньком трубу»: Плющенко чуть не покалечился на шоу в РумынииБилостенный: если бы бой Поветкина и Хантера прошёл в России, всё было бы иначе«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛГвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы"Манчестер Сити" на данный момент не может конкурировать с топовыми европейским футбольными клубами, заявил главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.рекламаТедеско: «Ростов» пробил 5 раз и забил 4Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил эффективность атаки «Ростова» (1:4). «Ростов» — очень сильная команда, с хорошей группой атаки. Они пробили 5 ударов по воротам и забили четыре.Комитет спортсменов призвал WADA лишить Россию права участия в ИграхЧлены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали лишить российских спортсменов права принимать участие в Олимпийских играх, сообщает "Би-би-си".Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в ТуринеОлимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заняла только шестое место. Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Соревнования проходили в итальянском Турине.Россиянин Георгиев во второй раз в сезоне стал первой звездой дня в НХЛГолкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», отразивший все броски в створ ворот в игре с «Вегас Голден Найтс», был признан лучшим хоккеистом игрового дня в НХЛ.Войнов молотил кулаками зло и мощно, а Широков забил, стоя спиной к воротам! Как «Авангард» одолел «Ак Барс»В битве двух лидеров Востока «ястребы» на этот раз оказались ощутимо сильнее «барсов», взяв реванш с «сухим» счетом. «Авангард» полностью вернул «Ак Барсу» должок за ноябрьское поражение 0:3.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаЧемпион по пощёчинам Пельмень проиграл нокаутомВасилий Камоцкий, более известный по прозвищу Пельмень, проиграл нокаутом в соревновании по пощёчинам в Москве.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Британского супертяжеловеса Джошуа обязали подраться с УсикомК этому поединку Александр Усик подходит в звании непобедимого, имея 17 боев в карьере, которые все завершились в его пользу.рекламаМесси представил болельщикам «Барселоны» свой шестой «Золотой мяч»Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси перед началом матча 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2) представил болельщикам клуба «Золотой мяч».