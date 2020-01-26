Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Большунов не вышел в финал

В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо. Его соотечественник Поль Гольберг стал вторым, отстав на 1,99 секунды.