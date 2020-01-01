Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Германией на МЧМ

Сборная России по хоккею вышла вперёд в матче с национальной командой Германии на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Сборная России отметилась заброшенной шайбой на седьмой минуте встречи.