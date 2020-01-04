Игрок «Генгама» стал свидетелем ДТП, в котором погиб его одноклубник

Один из игроков «Генгама» стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб его одноклубник Натаель Жулан. Об этом сообщает L'Equipe.