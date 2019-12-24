Навка – о Загитовой: «Она лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о подготовке Алины Загитовой к выступлениям в её ледовом шоу «Спящая красавица». Алина Загитова / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online