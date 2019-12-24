НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАлександр Хацкевич назначен главным тренером волгоградского «Ротора»Названы обошедшие Россию по количеству допинг-нарушений страныВАДА приняло к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CASДопинг Беседина: «Динамо» выступило с заявлениемМаксим Траньков: «Загитова может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом. Все двери открыты»Александр Хацкевич назначен главным тренером волгоградского «Ротора»Утром белорусский специалист и генеральный директор клуба Андрей Рекечинский посетили Мамаев курган, где возложили цветы к Вечному огню, а затем отправились на «Волгоград Арену».рекламаСК получил доказательства внесения Родченковым изменений в базу данных московской лабораторииИз-за манипуляций с допинг-пробами исполком WADA 9 декабря решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.Овечкин забил «Нью-Джерси», выйдя на шестое место по голам на выезде в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью отметился двумя очками во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», завершившейся победой его клуба со счетом 6:3.Леонид Слуцкий: Краткосрочная задача «Рубина» – сохранить прописку в премьер-лигеГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задачах казанцев на вторую часть сезона. Подписавший пятилетний контракт с клубом специалист первым делом хочет оставить команду в РПЛ.Светлана Миронова – о спринте в Анси: «Мыслей во время гонки практически не было»Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала об ощущениях после четвертого места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси.Дмитрий Губерниев: Семин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олениИзвестный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на признание наставника «Локомотива» Юрия Семина тренером года в России. По мнению Губерниева, были более подходящие кандидатуры.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииНорвич Сити— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИспанииМальорка— : —СевильяНачало в 07:00Чемпионат ИспанииБарселона— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииШальке-04— : —ФрайбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииРБ Лейпциг— : —АугсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииУдинезе— : —КальяриНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаАлександр Емельяненко определился со своим следующим соперникомАлександр Емельяненко, который недавно дебютировал в боксе против стронгмена Михаила Кокляева, принял новый вызов. На этот раз ему предстоит бой с Магомедом Исмаиловым.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Мчуну перевесил Лебедева. Разница почти незаметнаСостоялось взвешивание Дениса Лебедева и Табисо Мчуну перед их очным поединком, сообщает «РИА Новости». Вес Лебедева составил 90,5 кг, Мчуну — 90,6 кг. Боксеры проведут бой 21 декабря в Красноярске.реклама