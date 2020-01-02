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Василевский признан лучшим игроком матча, Дадонов сделал дубль, Панарин стал третьей звездой декабря. Обзор дня НХЛ

На счету Никиты Кучерова победная шайба. Василевский зажег в Монреале Кэри Прайс дважды за неделю проигрывал российским вратарям. На этот раз кипера «Монреаля» полностью переиграл Андрей Василевский.
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НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Питтсбург — Флорида
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Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
Бостон — Коламбус
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02:34:51
Лос-Анджелес — Филадельфия
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02:30:52
Аризона — Сент-Луис
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02:40:35
Калгари — Чикаго
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02:46:03
Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:41:39
Колорадо — Виннипег
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02:34:51
Детройт — Сан-Хосе
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02:51:36
Каролина — Монреаль
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02:36:28
Баффало — Тампа-Бэй
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03:52:08
Коламбус — Флорида
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04:00:00
Миннесота — Торонто
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02:43:03
Вегас — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:46
Нью-Джерси — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:50
Питтсбург — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:03
Калгари — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:37:16
Анахайм — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:43:37
Аризона — Даллас
Яндекс.Эфир
02:30:36
Тампа-Бэй — Детройт
Яндекс.Эфир
02:48:28
Флорида — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:23
Бостон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:36:25
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:49:22
Коламбус — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:39:57
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:38:32
Сент-Луис — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:31:14
Сан-Хосе — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:32:00
Ванкувер — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:38:16
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:40:14
Флорида — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:11
Питтсбург — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:53:11
Даллас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:52:10
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:51:48
Тампа-Бэй — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:43:27
Каролина — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:26:51
Анахайм — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:12
Эдмонтон — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:25
Колорадо — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:48:14
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:32:14
Баффало — Бостон
Яндекс.Эфир
02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
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02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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