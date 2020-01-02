Василевский признан лучшим игроком матча, Дадонов сделал дубль, Панарин стал третьей звездой декабря. Обзор дня НХЛ

На счету Никиты Кучерова победная шайба. Василевский зажег в Монреале Кэри Прайс дважды за неделю проигрывал российским вратарям. На этот раз кипера «Монреаля» полностью переиграл Андрей Василевский.