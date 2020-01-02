Ибрагимович: всегда говорил, что «Милан» — мой дом

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с итальянским «Миланом». «Помню, как прибыл сюда много лет назад. Сегодня важно, что я вернулся, я счастлив.