ФА не накажет Моуринью за высказывания в адрес тренера «Саутгемптона»

Футбольная ассоциация Англии не выдвинет обвинений против главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью за его высказывания после матча чемпионата Англии против «Саутгемптона».