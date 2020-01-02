Третьяк: «Девчонки с американками и канадками на МЧМ играли на равных, хорошее поколение растет»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал завоевание женской сборной России бронзы МЧМ-2020. «Девчонки с американками и канадками играли на равных, хорошее поколение у нас растет.