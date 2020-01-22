Юный российский футболист прошёл просмотр в «Манчестер Юнайтед»

Российский нападающий «Чертанова» Сергей Пиняев прошёл уже третий просмотр в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». «В первый день у него был матч с командой, которая на год старше.