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Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин. Александр Большунов блестяще выиграл гонку на 30 км. Результат нашего лыжника 1:13.40,6. Норвежец Симон Крюгер проиграл Большунову 0,9 секунды.
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Кокорин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ред Булл Зальцбург»

Петербургский "Зенит" определился со стартовым составом на товарищеский матч против австриского "Ред Булл Зальцбург". Вторую встречу подряд с первых минут проведет нападающий Александр Кокорин, об аренде которого ранее сообщил футбольный клуб "Сочи".

Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Медведев одержал уверенную победу над Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.
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