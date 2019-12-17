Сборная России по гандболу завоевала бронзу на женском чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзу на мировом чемпионате в Японии, пишет Интерфакс. В матче за третье место российские спортсменки обыграли норвежскую сборную со счетом 33:28 (18:15).