Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян

«Оттава» на своем льду проиграла «Монреалю». Гости победили во встрече в овертайме со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Илья Ковальчук, который забросил победную шайбу в дополнительное время.