КХЛ объяснила, почему хоккеиста сборной Канады не удалили в финале МЧМ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте дала разъяснения относительно правила, по которому игрок сборной Канады не был удален в финале молодежного чемпионата мира против сборной России за выброс шайбы за пределы площадки.