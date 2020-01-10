Неделя звезд хоккея открывается Кубком Вызова

В субботу Москве на льду ВТБ Арены состоялся розыгрыш 11-го Кубка Вызова, который открывает четвертую Неделю Звезд Хоккея. Сборные Востока и Запада МХЛ в лишь раз в году сходятся в битве.