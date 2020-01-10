Сборная России попытается попасть в олимпийскую квалификацию

Сборная России попытается попасть в олимпийскую квалификацию В субботу мужская сборная России проведет первый матч на стартовавшем чемпионате Европы по гандболу, который проходит в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции.