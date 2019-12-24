Тириль Экхофф: «Сегодня дерьмовая погода, но у меня были фантастические лыжи»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси. «Вчера был хороший день, а сегодня дерьмовая погода.