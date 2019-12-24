Слуцкий объяснил, почему выбрал «Рубин» вместо работы в Европе

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проходили переговоры с казанской командой, а также — почему 48-летний специалист отказался от работы в Европе и вернулся в РПЛ.