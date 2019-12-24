НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

Родченков изменял базы данных московской лаборатории, сообщили в СК

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Губерниев и Семин обменялись оскорблениями в Сети

Комментатор Дмитрий Губерниев и тренер московского «Локомотива» Юрий Семин публично поругались в Сети из-за награждения наставника столичных железнодорожников премией Федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Эвертон
 : 
Арсенал
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Борнмут
 : 
Бернли
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Норвич Сити
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 10:00
Еще 4
Чемпионат Испании
Мальорка
0 : 0
Севилья
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Барселона
 : 
Алавес
Начало в 10:00
Еще 2
Чемпионат Германии
Шальке-04
 : 
Фрайбург
Начало в 09:30
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
 : 
Аугсбург
Начало в 09:30
Еще 4
Чемпионат Италии
Удинезе
 : 
Кальяри
Начало в 09:00
Еще 2
Весь футбол
реклама

СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении форварда минского «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина. Как сообщает «Прессбол», игрок может перейти в стан армейцев в ближайшее время.

НХЛ. Записи матчей

Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
Торонто — Каролина
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Вегас
Яндекс.Эфир
Даллас — Калгари
Яндекс.Эфир
Детройт — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Колорадо — Чикаго
Яндекс.Эфир
Бостон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Монреаль
Яндекс.Эфир
Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Оттава — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:30
Флорида — Даллас
Яндекс.Эфир
02:47:00
Ванкувер — Вегас
Яндекс.Эфир
02:46:40
Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:51:05
Калгари — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:32
Нью-Джерси – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:33:21
Сан-Хосе — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:48
Вегас — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:48
Ванкувер — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:37
Калгари — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:39:09
Виннипег — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:46
Детройт — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:47
Торонто — Баффало
Яндекс.Эфир
02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:52
Филадельфия — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:50:33
Бостон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир