СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении форварда минского «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина. Как сообщает «Прессбол», игрок может перейти в стан армейцев в ближайшее время.