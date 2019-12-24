Беспалов будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Сибирью»

Никита Беспалов будет основным вратарем московского "Спартака" в выездном матче чемпионата КХЛ против новосибирской "Сибири", Юлиус Гудачек, выбранный в число участников Матча звезд-2020, останется в запасе, сообщается на официальном сайте "красно-белых".