НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемИбрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»Мотогонщик погиб во время ралли «Дакар»Краснов и Ретивых выиграли бронзу командного спринта на этапе Кубка мира в ГерманииОпубликованы гонорары Медведевой и Загитовой за участие в ледовых шоуАдмирал - Ак Барс: прогноз Мухаммада Темирбулатова 12 января 2020Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»Счёт в матче открыл португальский нападающий Рафаэл Леау в самом начале второго тайма. На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.рекламаХудшая стрельба в сезона оставила Россию без медалей в масс-стартах в ОберхофеМасс-старты в Оберхофе закончились полнейшим разочарованием для российских биатлонистов. ГОНКИ ДНЯ: *** 14:45 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ *** *** 16:30 мск.Новак Джокович обыгрывает Рафаэля Надаля в 13 из 15 последних матчейСербский теннисист Новак Джокович в одиночке финала ATP Cup победил испанца Рафаэля Надаля.Таким образом, серб повёл в личных встречах со счётом 29:26.Mundo Deportivo: Хави отказался возглавить «Барселону»Как стало известно испанскому изданию сейчас бывший футболист "Барселоны" Хави не готов взять на себя руководство каталонской командой.Гол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой»«Монреаль Канадиенс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» на ее же домашней площадке: 1:2 ОТ. Таким образом, «Канадиенс» прервал печальну серию из восьми матчей без побед.Четвертый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков стал триумфом россиянБыстрее всех преодолел дистанцию в 453 километров экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция0 : 0КосовоИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииБорнмут0 : 1УотфордИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСампдория2 : 1БрешиаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииФиорентина0 : 0СПАЛИдёт 2-й таймЕще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантИдёт 2-й таймЧемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболрекламаВ МОК прокомментировали возможное решение CAS по РУСАДАРешение, которое вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должно быть таким, чтобы ни у кого не осталось поводов для интерпретаций.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир