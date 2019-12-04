НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления ДзюбыWADA считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменахРахим Чахкиев: Александр Емельяненко, ты загоняешь меня в клетку, но я предлагаю тебе классику - бокс, причём профессиональный боксАлександра Емельяненко нокаутировал чеченский боец Арби Мадаев, видео 2017Энтони Джошуа: «Как только прозвучит стартовый гонг, я снесу Руису голову»«Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбления ДзюбыФутбольный клуб «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбления нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы болельщиками московской команды на матче 18-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ).рекламаУверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.Антон Бурдасов: «Сейчас нащупали свою игру. Главное, не потерять нить»Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. —«МЮ» победил «Тоттенхэм» МоуриньюВ рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" дома одолел "Тоттенхэм Хотспур". Встреча на "Олд Траффорд" закончилась со счетом 2:1. Дубль в составе "МЮ" оформил Маркус Рашфорд.УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21ТАСС, 4 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная не прилетели на финал Гран-приЖеребьевка короткой программы среди женщин в финале Гран-при по фигурному катанию состоялась без российских спортсменок, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииВулверхэмптон2 : 0Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед2 : 1ТоттенхэмЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииДижон2 : 2МонпельеЗавершёнЧемпионат ФранцииТулуза1 : 2МонакоЗавершёнЕще 3Кубок Италии1/16 ФиналаСассуоло1 : 2ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаСПАЛ5 : 1ЛеччеЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/16 ФиналаХекимоглу Трабзон0 : 1ИстанбулЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаОбгон Квята на сломанном болиде вошел в официальную десятку лучших моментов Гран-при Абу-ДабиПо-настоящему классный момент! Официальный канал «Формулы-1» на ютубе выпустил ролик, в котором собрал десять лучших онбордов с Гран-при Абу-Даби 2019 года.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир РУСАДА предложило отстранить тренерский состав сборной по легкой атлетикеРоссийское антидопинговое агентство составило список антикризисных мер для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики.реклама