Обгон Квята на сломанном болиде вошел в официальную десятку лучших моментов Гран-при Абу-Даби

По-настоящему классный момент! Официальный канал «Формулы-1» на ютубе выпустил ролик, в котором собрал десять лучших онбордов с Гран-при Абу-Даби 2019 года.