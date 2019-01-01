Плющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льду

Из-за проблем со льдом сначала фигурист перенес выступление в городе Клуж с вечера субботы на утро воскресенья, а потом чуть не покалечился, зацепившись коньком за трубу.