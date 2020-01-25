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Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Украинец Иван Редкач укусил своего соперника, американца Дэнни Гарсию, во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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Конкурент Дзюбы за место в составе сборной России стал игроком «Динамо»

Российский футболист Николай Комличенко, которого ряд сми называл одним из самых перспективных нападающих России и конкурентом Артема Дзюбы за место в составе национальной сборной, стал игроком московского футбольного клуба «Динамо».
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Гретцки об Овечкине: У него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ввиду последних событий, прокомментировал успехи нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который поднялся на девятую строчку таблицы бомбардиров в истории НХЛ, забросив свою 692-ю шайбу в матче с «Нью Джерси»: «Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять.