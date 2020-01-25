Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Гретцки об Овечкине: У него есть по-настоящему реальный шанс догнать меня

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ввиду последних событий, прокомментировал успехи нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который поднялся на девятую строчку таблицы бомбардиров в истории НХЛ, забросив свою 692-ю шайбу в матче с «Нью Джерси»: «Я искренне считаю, что рекорды созданы для того, чтобы их обновлять.