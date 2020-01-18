Йокипакка стал первым в соревновании на силу броска, дивизион Харламова выиграл мастер-шоу

В рамках Матча звезд КХЛ-2020 лучшим в мастер-шоу стал дивизион Харламова, а Йокипакка бросил по воротам сильнее всех. Об этом и других результатах состязаний.