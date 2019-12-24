Дмитрий Губерниев: Федерация лыжных гонок России не уважает зрителя, из-за этого трансляции снимают с эфира

Первый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам. Такое решение было принято после того, как россияне не вышли в финал. Прямая трансляция гонки была запланирована на 13.