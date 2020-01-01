НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» побил рекорды «Баварии» и «Манчестер Сити»22.45. LIVE. «Ювентус» – «Парма». Туринцы попытаются укрепить лидерство«Зенит» показал чудо-гол Кокорина на тренировкеУмарк совершил классный сейв, встав в ворота во время Матча звёзд КХЛЭнгелс: выставить 36-летнего Ковальчука на трансфер наилучший способ«Ливерпуль» побил рекорды «Баварии» и «Манчестер Сити»«Ливерпуль» превзошёл достижения «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии» по количеству побед после 22 туров в топ-5 европейских чемпионатах. Мерсисайдцы одержали 21 победу при одной ничьей.реклама«Ливерпуль» повторил достижение «Арсенала» 19-летней давности«Ливерпуль» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед» в матче матче 22-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев поля счет на 14-й минуте встречи открыл Вирджил ван Дейк.«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секундИрландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.Александр Великий: Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по числу головВ матче против «Нью-Йорк Айлендерс» российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 НХЛ, сообщает телеканал «МИР 24».«Барселона» победила в первом матче при Сетьене«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании. Каталонцы победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Лионель Месси.Большунов выиграл пасьют на этапе КМ по лыжным гонкам в ЧехииРоссиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском городе Нове-Место.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал1 : 2ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 4БайерЗавершёнВесь футболреклама0:16Фигурист отцепил партнершу во время проката и вывел пару в лидерыНа чемпионате Канады по фигурному катанию произошел инцидент: во время проката танцевальных пар фигуристка Пайпер Гиллес зацепилась волосами за пуговицу на костюме своего партнера Поля Пуарье, в итоге ему пришлось помогать девушке выпутаться из неожиданной ситуации.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 04:00:00Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир