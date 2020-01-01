Фигурист отцепил партнершу во время проката и вывел пару в лидеры

На чемпионате Канады по фигурному катанию произошел инцидент: во время проката танцевальных пар фигуристка Пайпер Гиллес зацепилась волосами за пуговицу на костюме своего партнера Поля Пуарье, в итоге ему пришлось помогать девушке выпутаться из неожиданной ситуации.