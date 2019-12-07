На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка. Начало гонки запланировано на 19:30 по московскому времени.