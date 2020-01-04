НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная России обыгрывает шведов после первого периода полуфинала МЧМВрач прокомментировал состояние здоровья Шумахера«Федор Емельяненко. Японский триумф». Специальный репортажКузнецов против «Каролины»: гол в большинстве, ассист, 3-я звездаКонор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с ХабибомСборная России обыгрывает шведов после первого периода полуфинала МЧМСборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.рекламаТур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.WADA определило размер взноса для России на 2020 годСумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский «Монреаль»Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" подписал контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком.Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМСборная Казахстана одержала победу над национальной командой Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 4:1.Футболист «Витесса» обвинил Слуцкого в потере игровой практикиНападающий голландского "Витесса" Рой Беренс высказался о российском наставнике Леониде Слуцком, который в конце ноября завершил свою работу в клубе из Арнема.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииХетафе0 : 1РеалИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаПрестон0 : 3Норвич СитиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКардифф Сити0 : 1Карлайл ЮнайтедИдёт 1-й таймЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаСтэйд Портелиос1 : 4СтрасбурИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаМонако1 : 1РеймсИдёт 2-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 0Санта-КлараИдёт 1-й таймЕще 3Весь футболреклама