МЧМ-2020 по хоккею: расписание матчей 1/4 финала

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2020 в Чехии: плей-офф начался. В четверг, 2 января, проходят четыре матча 1/4 финала. Четвертьфиналы принимают два города — Острава и Тршинец.