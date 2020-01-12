Ханданович отразил 30% пенальти в чемпионате Италии и близок к рекорду

В матче с «Аталантой» голкипер «Интера» Самир Ханданович отразил пенальти, что помогло команде сыграть вничью (1:1). Как сообщает Opta, словенец отразил 30% пенальти, которые были назначены в его ворота в рамках чемпионата Италии – 24 из 79.