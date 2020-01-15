НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 команд

На прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.

Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо», если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает «Чемпионат».
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Кубок Италии
1/8 Финала
Парма
 : 
Рома
Начало в 15:15
Кубок Франции
1/16 Финала
По
 : 
Бордо
Начало в 14:55
Кубок Турции
1/8 Финала
Трабзонспор
1 : 0
Денизлиспор
Идёт 1-й тайм
Кубок Турции
1/8 Финала
Антальяспор
4 : 3
Гезтепе
Завершён
Весь футбол
реклама

«Автомобилист» обыграл «СЮ», Дацюк набрал три очка

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» дома одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2. В составе хозяев по шайбе забросили Денис Бодров с передач Павла Дацюка и Георгия Белоусова на 23-й минуте, Павел Дацюк с передачи Георгия Белоусова на 32-й минуте, Анатолий Голышев в меньшинстве на 55-й минуте и Артем Гареев в пустые ворота с передачи Павла Дацюка на последней минуте.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир