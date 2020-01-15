«Автомобилист» обыграл «СЮ», Дацюк набрал три очка

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» дома одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2. В составе хозяев по шайбе забросили Денис Бодров с передач Павла Дацюка и Георгия Белоусова на 23-й минуте, Павел Дацюк с передачи Георгия Белоусова на 32-й минуте, Анатолий Голышев в меньшинстве на 55-й минуте и Артем Гареев в пустые ворота с передачи Павла Дацюка на последней минуте.