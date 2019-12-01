«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Бёрнли» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.