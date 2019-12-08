Поздняков: россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не подпадает под санкции WADA

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены будут выступать на предстоящих Играх в качестве представителей команды ОКР, поскольку организация не подпадает под возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).