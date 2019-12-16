Тиль о своей адаптации в России: все могло быть лучше, это касается и команды, и лично меня

Голландский полузащитник «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в московском клубе. «Все могло быть лучше. Пока дела идут не так, как мы хотели бы.