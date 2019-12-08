«Ростов» разгромил «Спартак» в последнем матче первой части сезона РПЛ

Московский «Спартак» закрывал первую часть сезона поединком против «Ростова». Этот матч стал не только последним для «красно-белых», но и для всей РПЛ в летне-осенней части сезона.