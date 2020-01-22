Юрий Белоус: Аренда Кокорина в «Сочи»? Позиция «Зенита» видится мне нелогичной

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал информацию про аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи». По его мнению, такое решение выглядит нелогичным.