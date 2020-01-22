«Барселона» одержала волевую победу в Кубке Испании

ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев. После завершения сделки по конвертации акций у клуба не останется долга перед ВЭБом, сообщил он.