Нина Мозер: «Кто говорит, что Тутберидзе не работает, а только набирает талантливых ребят, лжет. Она живет на катке»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала тот факт, что взрослые фигуристки покидают группу Этери Тутберидзе. «Дело не в Этери или других наставниках. Дело в системе.