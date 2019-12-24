Нападающий «Фиорентины» Педро Абреу отказался от перехода в ЦСКА

«ЦСКА действительно проявляет интерес, но на данный момент Педро не перейдет туда. Он только что прибыл в «Фиорентину», и у него контракт с клубом», - отметил Нассиф.